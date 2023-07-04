Общество

Депутат Госдумы призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить пособие в размере половины прожиточного минимума в субъекте для детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Инициатива направлена в кабмин.

«Целесообразным представляется установление половины прожиточного минимума для детей, установленного законодательством соответствующего субъекта РФ, в качестве минимального размера пособий несовершеннолетним детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов», — приводит текст пояснительной записки РИА Новости.

Инициативой также предлагается создать Государственный алиментный Фонд РФ, деятельность которого должна быть направлена на «поддержку детей, чьи родители без уважительных причин не уплачивают алименты в нарушение решения суда».