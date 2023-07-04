Общество

СОБЫТИЕ: Праздник для выпускников «Бригантина-2023» провели в Великих Луках

Праздник для выпускников «Бригантина-2023» состоялся 4 июля на летней эстраде в Великих Луках. Для всех зрителей на сцене с праздничным концертом выступили коллективы города.