Общество

Докторская колбаса в синюге продается в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Докторская колбаса в натуральной оболочке продается в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Покупателям нравится гармоничное сочетание мяса, молока, яиц и специй в этом продукте. К тому же герметичная упаковка - синюга - сохраняет все полезные свойства и аромат продукта в течение всего срока хранения. Для бутербродов, для салатов, для освежающей окрошки выбирайте докторскую колбасу торговой марки "Деревня Соловьи"», - призвал производитель.

Колбаса соответствует ГОСТ 23670-2019.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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