Общество

Родных братьев и сестёр ушедшего из жизни отца разыскивает женщина в Псковской области

Семью Шапайкиных ищут в Псковской области через телепроект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Письмо в программу прислала Татьяна, дочь Владимира Шапайкина. Её отец родился 27 ноября 1933 года.

«Папу я никогда не видела, он умер незадолго до моего рождения в 1971 году. Но я думаю, что у него были братья: Геннадий, Виктор. И сестры: Таисия и Людмила», - указала она в своем обращении.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1753301, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».