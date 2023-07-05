Общество

Добровольцам на СВО скоро станут доступны страховые выплаты

Правительство РФ поддержало ряд инициатив рабочей группы по соцзащите участников спецоперации и их семей. До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы правительства Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации.

В частности, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект рабочей группы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО. Но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы.

«Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчёркивал наш президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение правительству о подготовке положительного заключения», – сказал Андрей Турчак.

Глава правительства поддержал инициативу, отметив, что отзыв на неё подготовят в ближайшее время.

«Абсолютно поддерживаю ваше предложение. <...> Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время», – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, Андрей Турчак отметил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.

«На прошлой неделе согласовали с Минтруда окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», – сказал он.

Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков Героям и полным кавалерам ордена Славы, отметил Андрей Турчак.

«Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ. Мы предлагаем добавить к этому списку крестьянско-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесён в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве», – сообщил секретарь Генсовета партии.

Он также поблагодарил кабмин за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО.

«С момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов. Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами. Это признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, бесплатная юридическая помощь для участников и ветеранов специальной военной операции, упрощённый порядок признания без вести пропавшими и умершими, донастройка кредитных каникул, внеочередное зачисление в садики, школы детей добровольцев и погибших участников СВО, льготное поступление в вузы, колледжи. На этапе подготовки отрабатывали их с министерствами, с правительством. Хотел бы ещё раз поблагодарить за оперативную реакцию и поддержку», – подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.