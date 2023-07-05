Общество

Самый опасный вид мяса назвали в псковском облздраве

Мясо медведя — самое опасное среди всех видов мяса. Это связано с тем, что в мясе медведя часто встречается трихиниллёз — паразитарное заболевание, которое вызывает системное поражение. Оно протекает с выраженной интоксикацией и может привести к летальному исходу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Любое мясо, которое не прошло санитарный контроль, может быть опасно. Однако среди всех видов именно мясо медведя, пожалуй, самое опасное. Это связано с тем, что у медведя часто встречается трихинеллёз — заболевание, которое вызывают паразиты трихинеллы. Их личинки долгое время сохраняются в мясе», - пояснили в облздраве.

Заразиться трихиниллёзом можно от мяса:

медведя;

кабана;

свиньи;

бобра;

других животных, которые питаются падалью.

«При правильной термической обработке мясо диких животных не опаснее мяса домашних. Однако есть риск приготовить блюдо неправильно, и тогда последствия могут быть плачевными, - подчеркнули в профильном комитете. - Мясо, произведенное в условиях организованного сельского хозяйства с тщательным санитарным контролем, конечно, безопаснее. Поэтому важно отдавать предпочтение проверенным производителям и следить за качественной термической обработкой продукта».

Заболевание человека начинается как простое «отравление»:

тошнота;

рвота;

диарея.

Если симптомы появились черед несколько дней после употребления «опасного» мяса – свинины, дикого кабана, медведя, которое могло быть недостаточно тщательно приготовлено, есть повод обратиться к врачу, заметили эксперты.

«Если появляется температура, боль в мышцах, отеки, особенно лица, это значит, что болезнь прогрессирует. В этом случае существует реальная угроза жизни, и нужно срочно обращаться к инфекционисту или к терапевту. Летальный исход возможен в течение шести недель, а полное восстановление в тяжелых случаях может занять до года», - заключили в облздраве.

Добавим, на неделе стало известно об 11 отравившихся, которые употребляли медвежье мясо в селе Куанда Каларского округа. Трое средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь в удовлетворительном состоянии. Прокуратура начала проверку.