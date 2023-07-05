Общество

Разъяренный медведь напал на мужчину, который бежал со стадом оленей

Разъяренный медведь напал на оленевода в Красноярском крае. Он получил серьезные ранения.

35-летний мужчина приехал в населенный пункт, чтобы отовариться в сельском магазине и сдать документы. В какой-то момент он увидел хищника. У него не было с собой оружия, однако он успел позвонить брату и сообщить о медведе, отмечает «Газета.ru» со ссылкой на местное издание.

Вместе с оленями мужчина побежал в сторону населенного пункта. Животные стали падать. Оленевод решил оставить их и спасаться самому, но в этот момент на него набросился медведь и повалил на землю.

Местные жители заметили разъяренного хищника, поэтому поспешили на помощь мужчине. Сельчанам пришлось застрелить медведя. Очевидцы тут же сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Пострадавшего доставили в сельский фельдшерско-акушерский пункт, где ему оказали первую помощь. Медики диагностировали у мужчины рваные раны на спине, затылке и руке. Позднее с помощью вертолета оленевода доставили в Красноярскую краевую больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное, однако у мужчины сильно повреждена рука.