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Общество

Разъяренный медведь напал на мужчину, который бежал со стадом оленей

05.07.2023 13:43|ПсковКомментариев: 0

Разъяренный медведь напал на оленевода в Красноярском крае. Он получил серьезные ранения.

35-летний мужчина приехал в населенный пункт, чтобы отовариться в сельском магазине и сдать документы. В какой-то момент он увидел хищника. У него не было с собой оружия, однако он успел позвонить брату и сообщить о медведе, отмечает «Газета.ru» со ссылкой на местное издание.

Вместе с оленями мужчина побежал в сторону населенного пункта. Животные стали падать. Оленевод решил оставить их и спасаться самому, но в этот момент на него набросился медведь и повалил на землю.

Местные жители заметили разъяренного хищника, поэтому поспешили на помощь мужчине. Сельчанам пришлось застрелить медведя. Очевидцы тут же сообщили о произошедшем в экстренные службы.

Пострадавшего доставили в сельский фельдшерско-акушерский пункт, где ему оказали первую помощь. Медики диагностировали у мужчины рваные раны на спине, затылке и руке. Позднее с помощью вертолета оленевода доставили в Красноярскую краевую больницу. Врачи оценивают его состояние как стабильное, однако у мужчины сильно повреждена рука.

Теги: #медведь
Источник: Псковская Лента Новостей
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