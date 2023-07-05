Общество

Дмитрий Шахов стал сотрудничать с псковским филиалом фонда «Защитники Отечества»

Рабочая встреча уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова и руководителя псковского филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой прошла в Пскове. ПО ее итогам они подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Перед началом встречи Надежда Васильева познакомила Дмитрия Шахова с помещениями фонда и их функциональным содержанием. Фонд находится на улице Льва Толстого, 31а в Пскове. Напомним, государственный фонд «Защитников Отечества» создан в соответствии с решением президента России Владимира Путина и осуществляет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

В ходе состоявшейся продолжительной беседы псковский омбудсмен Дмитрий Шахова руководитель филиала фонда Надежда Васильева обсудили ситуацию в Псковской области с обеспечением прав граждан – участников СВО, а также членов их семей. Надежда Васильева рассказала уполномоченному по правам человека о первом месяце работы филиала фонда, о том, как в Пскове, Великих Луках и районах Псковской области её сотрудники оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов-участников специальной военной операции.

Со своей стороны псковский омбудсмен поделился своим опытом работы с обращениями граждан данной категории, в том числе по такой чувствительной для членов семей теме о военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену, своевременного поучения установленных законодательством льгот, различных выплат и социальной помощи.

В завершении встречи Дмитрий Шахов и Надежда Васильева заключили соглашение сотрудничестве и взаимодействии. Основная цель соглашения - создание условий, направленных на усилие оказания поддержки и помощи, дополнительных государственных гарантий по защите прав ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции и членов их семей, а также установление партнерских отношений, основ механизма взаимодействия и сотрудничества.