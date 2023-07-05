Общество

Судьи признали неудовлетворительной работу псковской медицинской страховой компании

Совет судей Псковской области признал неудовлетворительной деятельность медицинской страховой компании АО «Макс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Состоялось очередное заседание совета судей Псковской области. О реализации на территории региона комплексной программы добровольного медицинского страхования доложил член совета судей Игорь Белкин. В своем докладе он отметил плохое качество обслуживания АО «Макс», приведя множество примеров, которые были собраны в результате опроса судей Псковской области.

Кроме того, было выявлено, что фактически страховая компания не исполняет свои обязательства по государственному контракту в полной мере и надлежащем качестве. В связи с этим совет судей признал деятельность медицинской страховой компании АО «Макс» в Псковской области неудовлетворительной.

Член совета судей Дмитрий Рудин доложил о ситуации по информационному наполнению официальных интернет-страниц мировых судей Псковской области, отметил проблемные моменты и высказал предложения по их исправлению.

Также на заседании был заслушан отчет о деятельности управления Судебного департамента в Псковской области в 2022 году, который представила заместитель начальника управления-начальник отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов Елена Грибова. В своем докладе она отметила, что претензий к работе управления Судебного департамента в Псковской области не было. Техническое обслуживание зданий осуществлялось своевременно. Суды оснащены материально-техническими средствами в объеме, позволяющем обеспечить отправление правосудия. Также доложила о ведущейся работе по устранению проблем с нехваткой архивных помещений.

Советом судей был утвержден новый руководитель объединенной пресс-службы судов Псковской области - помощник судьи Псковского областного суда Анастасия Александрова.