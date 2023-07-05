Общество

«Сигналы с мест» передал Армен Мнацаканян руководителю территориального ФОМС

Бюджет территориального ФОМС Псковской области в 2022 году превысил 9 млрд рублей. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор территориального ФОМС Псковской области Валентина Альбова сообщила депутатам, что бюджет учреждения за 2022 год по доходам составил 9 млрд 119 млн 330 тысяч рублей, по расходам – 9 млрд 127 млн 461 тысяч рублей. Дефицит бюджета составил 8 млн 131 тысяч рублей.

«Основное направление средств – финансирование программы обязательного медицинского страхования. Затем ремонт и приобретения оборудование и так далее», – сказала она.

В 2022 году число застрахованных по ОМС составило 614 247 человек. Среди них работающих –252636, неработающих – 361611.

Вице-спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян спросил, хватает ли средств для медицинских организаций. «Для наших медицинских организаций хватает денег? Когда пациент заходит в больницу со своими лекарствами. У меня есть сигналы, что не хватает. Люди несут с собой», – выступил он.

Валентина Альбова ответила, что таких сигналов в фонд не поступали.

«В фонд таких сообщений не поступало. Тарифы предусмотрены и гарантированы в тех рамках, которые заложены в субвенцию каждому отделению территориального фонда. Еще влияет структура медицинской организации. Чем она меньше, тем сложнее обеспечить свое функционирование. Чем крупнее, тем больше объем финансирующих средств», – пояснила Валентина Альбова.