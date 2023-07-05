Общество

19 государственных программ эффективно реализовали в Псковской области в 2022 году

19 государственных программ эффективно реализовали в Псковской области в 2022 году. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сохраняется высокая доля программного бюджета. Кассовое исполнение и финансирование в 2022 году в рамках госпрогамм превысило 55 млрд рублей. Наибольший объем средств был направлен на "Новое качество жизни населения" – (59,15%), "Модернизация экономики" – 35,39%, "Сбалансированное региональное развитие" – 5,46%. При расчете эффективности реализации учитывается достижение целевых индикаторов в бальной оценке. Большая часть госпрограмм, а именно 19 из 21, реализованы эффективно. Этот результат аналогичен 2021 году», – выступил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Он отметил, что две госпрограммы характеризовались низким уровнем: развитие транспортной системы и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы.

«Даны методические рекомендации, бюджет будет формироваться с учетом новых программ», – пояснил он.

«Модернизация экономики – какие были производства за 2022 год и какие появились новые?» – спросил депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук.

Андрей Михеев напомнил, что в каждом блоке реализуется несколько программ и перечислил их. «Напомню, что в рамках программы реализуется развитие особой экономической зоны "Моглино". В 2022 году было запущено два производства», – пояснил он.