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Общество

Траты с выгодой: разбираемся, как работают кредитные карты

06.07.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

При оформлении банковской карты псковичи все чаще обращают внимание на условия программы лояльности, прежде всего, на кешбэк. Его величина и система получения во многом предопределяют выбор клиента в пользу той или иной карты. Как работают кредитные карты, подробно разобрали специалисты ПСБ.

 

Неудивительно, что одной из всегда актуальных тем для разговоров остается «у кого покупки по карте выгоднее?». Однако при этом далеко не все клиенты банков знают, что выгодные программы возврата части средств за покупки существуют не только у дебетовых карт, но и у кредитных. Порой даже более привлекательные. Скажем больше, сама история кешбэка началась именно с кредитных карт и уже потом постепенно распространилась на дебетовый пластик.

Возможность купить что-либо сейчас, а оплатить потом – далеко не единственное преимущество кредитных карт. В современных реалиях с их помощью можно и нужно уметь зарабатывать!

Гибкие условия под ваш образ жизни

Для лучшего понимания давайте посмотрим, как работает кредитка, на конкретном примере. ПСБ предлагает оформить карту «Двойной кешбэк»*. Ее можно использовать для ежедневных трат – будь то покупки товаров в магазинах или оплата услуг. При этом клиент получает повышенный кешбэк в категориях, входящих в один из пакетов привилегий.

Как это работает на практике? Допустим, вы каждый день обедаете в кафе. В этом случае при выборе соответствующего пакета в категории «кафе и рестораны» с каждого бизнес-ланча вы будете получать обратно на карту процент от его стоимости.

Пакет привилегий с категориями кешбэка вы выбираете самостоятельно:

  • «Досуг»: 10% — такси / каршеринг, 5% — кино, 2% — кафе и рестораны,
  • «Авто»: 10% — оплата штрафов ГИБДД в интернет-/мобильном банке ПСБ, 5% — ТО и автомойки, 2% — АЗС,
  • «Семья»: 10% — общественный транспорт, 5% — аптеки, 2% — дом и ремонт.

Среди других преимуществ карты – беспроцентный период использования до 55 дней и расширенный лимит на любые цели до 1 млн рублей.

Больше льготный период – больше возможностей

Если вы уже хорошо разобрались в принципах кредитования и знаете, что при рациональном использовании кредитной карты можно получить немало выгоды, то рекомендуем вам обратить внимание на еще один карточный продукт ПСБ – кредитку «100+»**.

У карты внушительный льготный период – 101 день (он еще называется грейс-периодом). То есть более трех месяцев, в течение которых вы можете пользоваться деньгами без комиссии! Но даже если вы не успели пополнить счет карты и превысили льготный период, банк начислит проценты только на потраченную сумму, а не на весь кредитный лимит.

Важно, что карту можно бесплатно пополнять на сумму до 150 000 рублей с карты любого другого банка через мобильное приложение или интернет-банк, а ее лимит может быть расширен до 1 млн рублей. Чтобы банк вам одобрил повышение лимита, нужно регулярно пользоваться картой и оплачивать ей крупные покупки.

Важный момент – снятие наличных. Опытные держатели кредиток знают, что снимать с такой карты средства можно только при уплате комиссии. Так вот – в ПСБ с карты «100+» можно бесплатно обналичивать до 30 000 рублей!

Еще один приятный бонус – новым владельцам карты «100+» начисляют приветственные 300 рублей. Для их получения достаточной сделать покупки на сумму от 1000 рублей в первые две недели.

Как видите, благодаря программам лояльности кредитки могут стать удобным, а главное выгодным финансовым инструментом. Если соблюдать нехитрые правила, в частности, по беспроцентному периоду и объему трат, то их держатели смогут не только закрывать свои потребности в более короткий срок, но еще и зарабатывать. К слову, кредитные карты ПСБ регулярно попадают в топ лучших банковских продуктов на профильных порталах и сервисах – как по льготному периоду и условиям кешбэка, так и по стоимости обслуживания.

Для оформления карты достаточно отправить онлайн-заявку через официальный сайт ПСБ или в мобильном приложении. Банк рассмотрит её за несколько минут. Можно заказать карту и по телефону 8 (800) 333-03-03, а также в ближайшем офисе банка, – в Пскове он располагается по адресу: ул. Некрасова, 38/25.

* Кредитная карта «Двойной кешбэк». Возобновляемый льготный период — 55 дней. Процентная ставка для карт, выпущенных с 28.12.2022, с лимитом кредитования от 15 000 до 300 000 руб. — 29,5% годовых, от 300 000 до 1 000 000 руб. – 25% годовых. Годовое обслуживание — 0 рублей при условии совершения покупок на сумму свыше 1000 рублей в течение календарного месяца с даты выдачи карты. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 69 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги, стоимость обслуживания не возмещается. Начисление бонусных баллов Cash back регулируется Программой лояльности «Кэшбэк» (в рамках Правил участия физических лиц в программах лояльности в ПАО «Промсвязьбанк») и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк», размещенными на сайте Банка. Дополнительный 1% кешбэка начисляется при пополнении с других карт в интернет- или мобильном банке ПСБ с использованием операции «По номеру карты», «С карты другого банка»; внесении наличных на карту в банкоматах и терминалах ПСБ; совершении покупок от 30 000 рублей в месяц (с 01.05.2022). Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на Psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

** Кредитная Карта «100+». Процентная ставка для карт, выпущенных с 28.12.2022, с лимитом кредитования от 10 000 до 300 000 руб. — 29,5% годовых, от 300 000 до 1 000 000 руб. – 25% годовых. Возобновляемый льготный (беспроцентный) период — 101 день. Годовое обслуживание — 0 рублей при условии совершения покупок на сумму свыше 1000 рублей в течение календарного месяца с даты выдачи карты. Плата за SMS-информирование о проведенных операциях составляет 79 рублей и взимается за месяц обслуживания каждой Карты Клиента, к которой подключена услуга, за счет собственных средств Клиента на Счете по мере их поступления, в порядке календарной очередности. В случае закрытия Счета и (или) отказа от выпуска (перевыпуска) новой Карты или досрочного отказа от данной услуги стоимость обслуживания не возмещается. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров при сумме операции от 3000 рублей, но не более 30 000 рублей в месяц комиссия не взымается. Комиссия за снятие наличных свыше 30 000 руб., но не более лимита, установленного ежемесячно, составляет 4,9% от суммы + 390 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от Платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Подробные тарифы и условия предоставления услуг можно узнать на Psbank.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПАО Промсвязьбанк. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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Теги: #Промсвязьбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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