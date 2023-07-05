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Общество

Жительница Вологды выиграла квартиру в Москве за 10 млн рублей

05.07.2023 18:25|ПсковКомментариев: 0

Анна Наумушкина из Вологды получила квартиру комфорт-класса площадью 33,1 метра квадратных с полной чистовой отделкой, которая сегодня стоит на рынке около 10 миллионов рублей. Федеральную акцию «Розыгрыш квартиры в Москве за применение карт-сюрпризов» проводили ГК «А101» и сеть гипермаркетов «Лента» с 8 февраля по 8 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции. 

Ключи победительнице на торжественной церемонии награждения вручил заместитель коммерческого директора ГК «А101» Владимир Колесников.

«В жилом районе "Дзен-кварталы" будет создана разнообразная инфраструктура - магазины и кафе, аптеки, салоны красоты, спортивные и медицинские центры, детские развивающие и творческие студии. Жители смогут прогуляться по благоустроенной набережной Ивановского пруда и реки Варварки, отдыхать в скверах или лесопарковой зоне», - рассказал он.

Победителя организаторы акции выбирали путем автоматического голосования с помощью генератора случайных чисел.

Жилищный комплекс возводится на территории площадью 20,5 га, суммарный объем жилой застройки составляет более 320 тысяч квадратных метров. Образовательная инфраструктура будет представлена современным образовательным центром со школой на 1257 учеников и детским садом на 200 малышей, а также двумя детскими садами по 150 мест в каждом. Кроме того, в шаговой доступности уже открыта школа Москомспорта олимпийского резерва для занятий вольной борьбой, волейболом и плаванием.

Концепция благоустройства данного жилого района предполагает создание цепи площадок с различным функционалом, разграниченных мягким природным зонированием. Такая планировка дает возможность для создания изолированных зон, стимулирующих формирование соседских сообществ «по интересам».

Важную роль в формировании локальных сообществ будет выполнять расположенный на набережной комьюнити-центр с эксплуатируемой кровлей, которую можно использовать как площадку для занятий йогой. При этом близость к воде дает возможность создания спортивных активностей на воде - в частности, катания на сап-досках.

Теги: #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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