Общество

Способ избрания главы муниципального округа определят в Псковской области

Глава образованного муниципального округа в Псковской области будет избираться по результатам конкурса. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроектом, который рассмотрели на заседании комитета, предлагается установить способ избрания главы муниципального округа, при котором глава муниципального образования (МО) избирается представительным органом МО из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Аналогичный способ избрания главы МО предусмотрен для Пскова.

Также законопроектом предлагается установить для лиц, являвшихся главами МО, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе и досрочно прекративших их исполнение в случае преобразования или упразднения МО, доплату к страховой пенсии (35% базового денежного вознаграждения по должности) - для глав городских, муниципальных округов, муниципальных районов.

Кроме того, документ предусматривает для вышеуказанных лиц увеличение размера доплаты к страховой пенсии на 5 процентов за неполный срок полномочий, не истекший в связи с преобразованием или упразднением МО.

«Все остальные обязательства правительство выполнит», – прокомментировал законопроект председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова отметила, не все главы в образованных муниципальных округах планируют участвовать в конкурсе, поэтому от них поступали вопросы о доплате к страховой пенсии при неполном сроке полномочий.

Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.