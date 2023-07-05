Общество

Великолукскому токарю вручили медаль II степени Союза машиностроителей России

Медаль II степени Союза машиностроителей России вручили токарю пятого разряда Великолукского механического завода Евгению Смирнову. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Александр Козловский отметил многолетний добросовестный труд и профессионализм Евгения Смирнова благодарственным письмом.

Отдельные слова признательности он адресовал коллективу завода и лично директору предприятия за активное участие в жизни города, а также за вклад в гуманитарную миссию «Единой России» по оказанию помощи жителям Белгородской области.

«Предприятия Великих Лук, как и области в целом, не остаются в стороне от общих задач, которые сегодня стоят перед нашей страной. Всегда откликаются на призыв о помощи участникам СВО, жителям новых и прифронтовых регионов», – заключил парламентарий.