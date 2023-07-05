Общество

Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» учредят в регионе

Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» учредят в регионе. Об этом с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно законопроекту почётное звание может быть присвоено работникам организаций лесного хозяйства независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. Удостоенным звания гражданам выплатят единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.

Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Олег Савельев уточнил, планируется ли для звания материальный знак. «Что-то нагрудное будет?» – спросил он.

На данный момент нагрудный знак проходит согласование в геральдическом совете, пояснил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.