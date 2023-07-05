Общество

Зону охраны купеческих дворов в селе Велье обсудили в областном Собрании

Границы объединённой зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс купеческих дворов, XVII – XIX вв» и региональных объектов культурного наследия «Усадьба Болталовых», «Усадьба Крестовских», «Усадьба Машневых» и «Церковь Воздвиженская» обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятники истории и архитектуры расположены в селе Велье Пушкиногорского района. Историческая застройка из каменных и деревянных купеческих и мещанских особняков относится к XVIII – XIX векам. Храм Воздвижения Креста Господня был построен в 1763 году, в более позднее время к церкви была пристроена каменная колокольня.

Согласно документам охраняемая территория разделена на несколько зон, отличающихся устанавливаемыми ограничениями и требованиями к градостроительным регламентам: единая охранная зона (ЕОЗ), единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЕЗРЗ) и единая зона охраняемого природного ландшафта (ЕЗОЛ).

В проекте постановления оговаривается, что в случае возникновения убытков, причинённых в связи с установлением объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, они будут возмещены финансовым органом Псковской области в соответствии с положениями Земельного кодекса РФ.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов раскритиковал подготовленное региональным комитетом по ОКН изображение, поскольку на нем зоны охраны представлены в маленьком виде, которые трудно рассмотреть. «Прошу учесть на будущее. Вы бы еще меньше сделали», – сказал он.

Кроме того, Алексей Севастьянов спросил, ознакомлены ли главы районов и муниципальных образований с требованием градостроительного регламента.

«Был направлен в администрации. Получены заключения без замечаний», – пояснил первый заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий.