Общество

Завершается регистрация на молодёжный форум «Ладога» в Ленобласти

Завершается регистрация на молодёжный форум «Ладога» для молодых специалистов сфер туризма, медиа и волонтёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организаторы.

Фото: пресс-служба молодёжного форума «Ладога»

В Ленинградской области в 15-й раз состоится молодёжный форум «Ладога» платформы «Росмолодёжь. События». В этом году молодёжь погрузится в тему развития внутреннего туризма и разработает эффективные турпродукты, призванные сделать путешествия по России интересными и доступными.

Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в очном формате с 4 по 10 сентября.

«Форум призван показать молодёжи, что путешествия - это не только посещение новых мест, это еще и сохранение традиционных ценностей, осознание богатого историко-культурного наследия народов России и возможность направить туристский потенциал своего региона на развитие всей страны», - сказала председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Регионы Северо-Западного федерального округа подготовят реальные кейсы повышения туристского потенциала своих территорий, для решения которых организаторы форума подготовили 7 образовательных потоков: активный и приключенческий туризм, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический, а также «Фабрика контента». Последний направлен на обучение молодёжи инструментам продвижения турпродуктов в современных медиа. По итогу участники разработают реальные маршруты и мероприятия, призванные развить молодёжный туризм.

Участниками форума станут 750 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет: опытные и начинающие специалисты сферы туризма и логистики, медиа, организации событий, члены молодёжных организаций, молодые сотрудники архивов, библиотек, музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских и патриотических молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители сферы туризма, эковолонтёры и «Волонтёры Победы».

Бесплатная регистрация открыта на платформе «Росмолодёжь. События» и продлится до 12 июля 2023 года 23:59.

«Участники форума "Ладога" получат знания о том, как путешествовать со смыслом, научатся создавать туристические продукты, доработают существующие маршруты и сервисы в интересах молодёжи. А после все приобретенные знания применят в командной работе над итоговыми продуктами площадок. Важная задача, которую мы ставим перед собой, – практико-ориентированность. Участники смогут поработать над конкретными кейсами регионов, которые будут способствовать развитию внутреннего туризма нашей страны», - отметила программный директор форума «Ладога» Екатерина Якубовская.

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с Росмолодёжью. Форум проводится с 2009 года.