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Самое время для ремонта. ЛОНГРИД

Ремонт — дело тонкое, спешить с ним нельзя. Затевая реставрацию дома сперва важно определиться с расходом необходимых для этого материалов и местом их покупки. Выбирая товар, важно соблюсти соотношение цена-качество, ведь от последнего непосредственно зависит результат. Немаловажными также являются сроки доставки, гарантия качества и прочие факторы.

Как не переплатить за обои и выбрать качественную плитку? Где купить хорошую дверь и найти мастера, который ее установит? Кто доставит всё необходимое к вашему порогу? В новом обзоре Псковская Лента Новостей расскажет, что представляют собой современные строительные базы и магазины Пскова, где лучше покупать тот или иной товар для ремонта и отделки, и как избежать проблем на стадии закупки материалов.