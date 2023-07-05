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Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать

Иван Купала (также известный как Иванов день или Иван-Купало) - древний славянский праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Традиции этого праздника сохранились в разных регионах страны.

Он относится к одному из главных праздников календаря славянских народов. Совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс. На Ивана Купалу в России можно участвовать в различных традиционных мероприятиях. Среди них:

Купание. Многие люди идут к рекам или озерам, чтобы купаться и прыгать через костры. Это считается ритуалом очищения и символизирует начало новой жизни.

Многие люди идут к рекам или озерам, чтобы купаться и прыгать через костры. Это считается ритуалом очищения и символизирует начало новой жизни. Прыжки через костер. Молодежь собирается вокруг костров и прыгает через них, чтобы получить удачу и защититься от злых духов. Считалось, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год.

Молодежь собирается вокруг костров и прыгает через них, чтобы получить удачу и защититься от злых духов. Считалось, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год. Сбор трав. В эту ночь многие люди собирают различные лекарственные травы, такие как ромашка, роза, папоротник и другие. Согласно поверьям, эти травы имеют особые целебные свойства и способность приносить удачу. Деревенские знахари лечили людей и животных травами, собранными накануне Иванова дня. «Иванскую» траву Иван-да-Марья, сорванную ночью, клали в церкви на пол и святили. Затем ее приносили домой, разбрасывали по двору, избе и давали скотине, чтобы уберечь дом и скот от напастей.

В эту ночь многие люди собирают различные лекарственные травы, такие как ромашка, роза, папоротник и другие. Согласно поверьям, эти травы имеют особые целебные свойства и способность приносить удачу. Деревенские знахари лечили людей и животных травами, собранными накануне Иванова дня. «Иванскую» траву Иван-да-Марья, сорванную ночью, клали в церкви на пол и святили. Затем ее приносили домой, разбрасывали по двору, избе и давали скотине, чтобы уберечь дом и скот от напастей. Исполнение народные песни и танцы. Во время праздника исполняются народные песни и танцы, которые сопровождаются музыкой и пение. Многие люди присоединяются к этим мероприятиям и танцуют вокруг костров.

Во время праздника исполняются народные песни и танцы, которые сопровождаются музыкой и пение. Многие люди присоединяются к этим мероприятиям и танцуют вокруг костров. Создание венков и кукол. Молодые девушки создают венки из цветов и растений, которые затем отпускают по реке. Они также могут делать кукол из соломы или трав, которые символизируют защиту от злых духов. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь.

Молодые девушки создают венки из цветов и растений, которые затем отпускают по реке. Они также могут делать кукол из соломы или трав, которые символизируют защиту от злых духов. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь. Факельное шествие. В некоторых регионах России организуются фейерверки и факельные шествия, чтобы отпраздновать Ивана Купалу. Это добавляет яркость и красоту празднику.

Традиции празднования могут отличаться в разных регионах России. В Псковской области праздновать Иванов день в Псковской губернии начинали накануне — в день Аграфены Купальницы. По традиции в этот день все обязательно мылись в бане, а после — женщины и девушки собирались на улице и шли по деревне и по полям с пением иванских песен. На Псковщине повсеместно в Ивановскую ночь жгли костры. Около костров веселилась молодежь: пела песни, плясала, качалась на качелях, установленных поблизости.

Также на Ивана Купала существует несколько погодных примет, связанных с этим праздником:

идет дождь - ожидается плодородный урожай и хорошее урожайное время,

в ночь на Ивана Купала небо ясное и звездное - хороший урожай и благополучие в семье,

в ночь на Ивана Купала сильный ветер - знак грядущей беды или неудачи,

тепло и безоблачно - остаток лета будет жарким и солнечным,

гроза - это событие очищает природу от негативных энергий и приносит удачу.

Что нельзя делать в ночь на Ивана Купала:

спать. Согласно приметам к спящим в гости может нагрянуть нечисть и навредить домашним животным,

нельзя в праздник давать в долг – это плохая примета, несущая нищету и проблемы,

продавать или отдавать что-либо из своих вещей на Ивана Купала нельзя – можно привлечь в дом болезни и неприятности,

не нужно крошки со стола рукой – к одиночеству,

не следует выносить мусор из дома после захода солнца, чтобы счастье и благополучие из семьи не ушли.

Помимо примет, важно не нарушать правила безопасности. Прыжки через костры и купание в реках или озерах может быть опасным, поэтому необходимо соблюдать предосторожность и следовать указаниям организаторов мероприятий.

Не нужно устраивать пожары без разрешения. Разведение костров должно осуществляться только на специально отведенных для этого местах и с соблюдением правил пожарной безопасности. Не рекомендуется устраивать костры в неподходящих местах, таких как лесные массивы или территория у жилых зданий. Не рекомендуется наносить ущерб природе, разрушать растительность или оставлять мусор после проведения мероприятий. Важно сохранять окружающую среду и уважать природу.

Важно помнить, что Иван Купала - это праздник, который призван приносить радость, удачу и обновление. Поэтому следует соблюдать правила безопасности, уважать окружающую среду и наслаждаться праздником вместе с другими людьми.