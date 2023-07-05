Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новые лица облсовпрофа
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
обучение в Псковском медколледже
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
Топ уютных летних террас Пскова
Интересные места отдыха в Псковской области
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа FAQ
 
 
 
ещё Общество 05.07.2023 09:380 СОБЫТИЕ: Праздник для выпускников «Бригантина-2023» провели в Великих Луках 06.07.2023 00:010 Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать 05.07.2023 23:420 Генеральный план города Печоры утвердили в Псковской области 05.07.2023 23:310 Мария Львова-Белова провела встречу в псковском отделении фонда «Защитники Отечества» 05.07.2023 23:221 Более 10 детских учреждений в Псковской области посетили сотрудники уполномоченного при президенте по правам ребёнка 05.07.2023 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти 03.07.2023 12:098 Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО 05.07.2023 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 29.06.2023 09:473 Пропавший в Псковском районе поэт Алексей Дац погиб
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать

06.07.2023 00:01|ПсковКомментариев: 0

Иван Купала (также известный как Иванов день или Иван-Купало) - древний славянский праздник, который отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Традиции этого праздника сохранились в разных регионах страны.

Он относится к одному из главных праздников календаря славянских народов. Совпадает с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Купальские обряды, совершаемые в канун праздника («ночь накануне Ивана Купалы»), составляют сложный обрядовый комплекс. На Ивана Купалу в России можно участвовать в различных традиционных мероприятиях. Среди них:

  • Купание. Многие люди идут к рекам или озерам, чтобы купаться и прыгать через костры. Это считается ритуалом очищения и символизирует начало новой жизни.
  • Прыжки через костер.  Молодежь собирается вокруг костров и прыгает через них, чтобы получить удачу и защититься от злых духов. Считалось, кто прыгнет через костер выше всех, у того будет самый счастливый год.
  • Сбор трав. В эту ночь многие люди собирают различные лекарственные травы, такие как ромашка, роза, папоротник и другие. Согласно поверьям, эти травы имеют особые целебные свойства и способность приносить удачу. Деревенские знахари лечили людей и животных травами, собранными накануне Иванова дня. «Иванскую» траву Иван-да-Марья, сорванную ночью, клали в церкви на пол и святили. Затем ее приносили домой, разбрасывали по двору, избе и давали скотине, чтобы уберечь дом и скот от напастей.
  • Исполнение народные песни и танцы. Во время праздника исполняются народные песни и танцы, которые сопровождаются музыкой и пение. Многие люди присоединяются к этим мероприятиям и танцуют вокруг костров.
  • Создание венков и кукол. Молодые девушки создают венки из цветов и растений, которые затем отпускают по реке. Они также могут делать кукол из соломы или трав, которые символизируют защиту от злых духов. Девушки пускали на воду венки и следили, чей тонул, а чей уплывал. В одних селах далеко уплывший венок означал скорое замужество, в других — долгую жизнь.
  • Факельное шествие. В некоторых регионах России организуются фейерверки и факельные шествия, чтобы отпраздновать Ивана Купалу. Это добавляет яркость и красоту празднику.

Традиции празднования могут отличаться в разных регионах России. В Псковской области праздновать Иванов день в Псковской губернии начинали накануне — в день Аграфены Купальницы. По традиции в этот день все обязательно мылись в бане, а после — женщины и девушки собирались на улице и шли по деревне и по полям с пением иванских песен. На Псковщине повсеместно в Ивановскую ночь жгли костры. Около костров веселилась молодежь: пела песни, плясала, качалась на качелях, установленных поблизости.

Также на Ивана Купала существует несколько погодных примет, связанных с этим праздником:

  • идет дождь - ожидается плодородный урожай и хорошее урожайное время,
  • в ночь на Ивана Купала небо ясное и звездное - хороший урожай и благополучие в семье,
  • в ночь на Ивана Купала сильный ветер - знак грядущей беды или неудачи,
  • тепло и безоблачно - остаток лета будет жарким и солнечным,
  • гроза - это событие очищает природу от негативных энергий и приносит удачу.

Что нельзя делать в ночь на Ивана Купала:

  • спать. Согласно приметам к спящим в гости может нагрянуть нечисть и навредить домашним животным,
  • нельзя в праздник давать в долг – это плохая примета, несущая нищету и проблемы,
  • продавать или отдавать что-либо из своих вещей на Ивана Купала нельзя – можно привлечь в дом болезни и неприятности, 
  • не нужно крошки со стола рукой – к одиночеству,
  • не следует выносить мусор из дома после захода солнца, чтобы счастье и благополучие из семьи не ушли.

Помимо примет, важно не нарушать правила безопасности. Прыжки через костры и купание в реках или озерах может быть опасным, поэтому необходимо соблюдать предосторожность и следовать указаниям организаторов мероприятий.

Не нужно устраивать пожары без разрешения. Разведение костров должно осуществляться только на специально отведенных для этого местах и с соблюдением правил пожарной безопасности. Не рекомендуется устраивать костры в неподходящих местах, таких как лесные массивы или территория у жилых зданий. Не рекомендуется наносить ущерб природе, разрушать растительность или оставлять мусор после проведения мероприятий. Важно сохранять окружающую среду и уважать природу.

Важно помнить, что Иван Купала - это праздник, который призван приносить радость, удачу и обновление. Поэтому следует соблюдать правила безопасности, уважать окружающую среду и наслаждаться праздником вместе с другими людьми.

Теги: #праздник #традиции #Иван Купала
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 131 человек
06.07.2023, 00:010 Иван Купала: каковы традиции и что нельзя делать 05.07.2023, 23:420 Генеральный план города Печоры утвердили в Псковской области 05.07.2023, 23:310 Мария Львова-Белова провела встречу в псковском отделении фонда «Защитники Отечества» 05.07.2023, 23:221 Более 10 детских учреждений в Псковской области посетили сотрудники уполномоченного при президенте по правам ребёнка
05.07.2023, 22:000 Продажи автомобилей в России выросли на 14% 05.07.2023, 21:590 Погибшего в ходе спецоперации военнослужащего похоронили в Псковской области 05.07.2023, 21:400 Жителю Палкинского района грозит до двух лет тюрьмы за сбыт самогона с сивушным маслом 05.07.2023, 21:390 Кровлю и фасад здания Детской музыкальной школы №4 ремонтируют в Пскове
05.07.2023, 21:350 Россиянам назвали горнолыжные курорты, куда можно отправиться летом 05.07.2023, 21:300 Автора «Хроник Нарнии» обсудят в Пскове 05.07.2023, 21:200 Россиянин из-за «мук совести» и бессонницы явился с повинной о краже сала 05.07.2023, 21:100 Работы финалистов конкурса «КиноСТАРТ» покажут на фестивале «Западные ворота»
05.07.2023, 21:000 Завершается регистрация на молодёжный форум «Ладога» в Ленобласти 05.07.2023, 20:400 Родных братьев и сестёр ушедшего из жизни отца разыскивает женщина в Псковской области 05.07.2023, 20:200 Угроза распространения сибирской язвы в России исключена – Роспотребнадзор 05.07.2023, 20:000 Участники летней Ганзейской школы посетили Псковский музей
05.07.2023, 19:570 Программу фильмов для семейного просмотра представили организаторы «Западных ворот» 05.07.2023, 19:480 В Печорском районе продолжается ремонт трассы по нацпроекту 05.07.2023, 19:420 Житель Порхова отправится в тюрьму за случайное убийство собутыльника  05.07.2023, 19:370 Большинство россиян этим летом выбрали для отдыха местные курорты
05.07.2023, 19:330 Музея памяти святителя Тихона создадут на средства благотворителей 05.07.2023, 19:141 Движение грузовых автомашин запретили на одной из дорог в Печорском районе 05.07.2023, 19:030 Установку на городских улицах бронзовых «Барсиков» заказала администрация Пскова 05.07.2023, 18:530 Установленные в 2008 году карантинные зоны упразднили в пушкиногорском Кошкино
05.07.2023, 18:401 Незаконную продажу иностранного парфюма пресекли в Пскове 05.07.2023, 18:250 Жительница Вологды выиграла квартиру в Москве за 10 млн рублей 05.07.2023, 18:192 Полицейские изъяли технику в офисе «Яблока» в Пскове 05.07.2023, 18:150 «Зверье мое»: Секреты победителей выставок домашних животных
05.07.2023, 18:041 Спрос на работников сельского хозяйства будет расти еще несколько лет — Сергей Вострецов 05.07.2023, 18:000 Россиянка погибла от удара шаровой молнии, пострадали двое детей 05.07.2023, 17:512 Дмитрий Шахов стал сотрудничать с псковским филиалом фонда «Защитники Отечества» 05.07.2023, 17:400 Минометную мину обнаружили в Новосокольническом районе 4 июля
05.07.2023, 17:300 Волонтеры экологизируют форум «Истоки» и научат участников перерабатывать пластик 05.07.2023, 17:210 Троих пьяных водителей ВАЗов остановили в Псковской области за сутки 05.07.2023, 17:090 Авторская экскурсия-приключение по Поганкиным палатам пройдет в Пскове 05.07.2023, 17:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июля
05.07.2023, 16:540 Гарантийный ремонт дорог идет на нескольких улицах Пскова 05.07.2023, 16:462 Число рожающих псковичек в возрасте от 20 до 24 лет уменьшилось на 15% 05.07.2023, 16:351 Кандидаты в губернаторы от оппозиции озвучили свои амбиции в эфире «ПЛН FM» 05.07.2023, 16:260 Tele2 замораживает цены на тарифы
05.07.2023, 16:170 Великолукскому токарю вручили медаль II степени Союза машиностроителей России 05.07.2023, 16:010 Михаил Иванов: Присутствие большого количества наблюдателей на выборах - положительное явление 05.07.2023, 15:570 Зону охраны купеческих дворов в селе Велье обсудили в областном Собрании 05.07.2023, 15:550 «Анализируй этно»: Сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии. ВИДЕО
05.07.2023, 15:451 Тараканов обнаружили на полках сетевого магазина в Пскове. ФОТО 05.07.2023, 15:320 Russia Today снимает в «Михайловском» передачу к годовщине освобождения Пушкиногорья в 1944 году 05.07.2023, 15:260 Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» учредят в регионе 05.07.2023, 15:230 Спрос псковичей на образовательные кредиты вырос в 2,6 раза - Сбер
05.07.2023, 15:200 Добровольцам на СВО скоро станут доступны страховые выплаты 05.07.2023, 15:170 Псковские кванторианцы разработали проектные решения для экопространства в Корытовском лесопарке. ВИДЕО 05.07.2023, 15:151 Мария Львова-Белова приехала в Псковскую область с рабочим визитом 05.07.2023, 15:100 Арбитражный суд рассмотрит новый иск ОЭЗ «Моглино» к резиденту «Айс Стим Рус»
05.07.2023, 15:010 Способ избрания главы муниципального округа определят в Псковской области 05.07.2023, 14:470 Антон Минаков: Новые детские площадки — заслуга налогоплательщиков 05.07.2023, 14:440 Названы псковские многодетные семьи, которым подарят автомобили 05.07.2023, 14:400 Отпевание известного псковского журналиста Виктории Голубковой состоится 7 июля
05.07.2023, 14:350 Петр Алексеенко назвал команды псковских политических лидеров «варягами» 05.07.2023, 14:210 Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин 05.07.2023, 14:200 Молдаванин пытался ввезти в Псковскую область лекарства для диабетиков, но попался таможенникам 05.07.2023, 14:080 Игорь Романов: Юридического слияния «Новых людей» и «Партии роста» не предвидится
05.07.2023, 14:070 Губернаторские выборы - 2023: что предлагает оппозиция? ВИДЕО 05.07.2023, 14:010 19 государственных программ эффективно реализовали в Псковской области в 2022 году 05.07.2023, 13:560 Антон Минаков: У ЛДПР нет задачи стать вторыми 05.07.2023, 13:551 Судьи признали неудовлетворительной работу псковской медицинской страховой компании
05.07.2023, 13:530 Игорь Романов предложил кандидатам на пост губернатора встречаться с китайцами и иранцами 05.07.2023, 13:500 Великолучанина задержали за кражу продуктов 05.07.2023, 13:490 РЖД сообщили о массированной хакерской атаке на свой сайт и приложение 05.07.2023, 13:460 Лидер псковской «Родины» поддержал мнение Антона Минакова о задаче оппозиции забрать голоса у «Единой России»
05.07.2023, 13:430 Разъяренный медведь напал на мужчину, который бежал со стадом оленей 05.07.2023, 13:410 Александр Баев отказался участвовать в выборах губернатора без объяснения причин — Петр Алексеенко  05.07.2023, 13:390 «Сказочную» экскурсию подготовили для детей в Михайловском 05.07.2023, 13:380 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
05.07.2023, 13:351 Антон Минаков: Чем меньше голосов получит партия власти, тем больше правительство увидит недовольство населения 05.07.2023, 13:300 Ранивший двух подростков ножом россиянин отправился за решетку 05.07.2023, 13:230 «Ростелеком» устраняет 60% неполадок сети незаметно для клиентов 05.07.2023, 13:211 Петр Алексеенко: КПРФ идет на выборы губернатора с лозунгом «Все для народа»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru