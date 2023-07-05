Общество

Штраф за пропаганду жестокости к животным внесут в КоАП

В Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) может появиться новая статья «Пропаганда жестокого обращения с животными», которой предлагается ввести отдельное наказание за демонстрацию насилия над питомцами. Такой законопроект подготовлен в комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Документом предлагается ввести наказание за призывы к жестокому обращению с животными. За эти действия граждан предлагается штрафовать от пяти до 30 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, либо наказывать арестом на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Должностным лицам за это хотят вынести штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.

Кроме того, предлагается ввести отдельное наказание за изготовление и распространение пропагандирующих жестокое обращение видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиопродукции и размещение их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете. За это гражданам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, должностным лицам — от 15 до 25 тысяч рублей, предпринимателям — от 20 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей, пишут «Известия».

«В информационном пространстве сейчас мы фиксируем две тенденции. Во-первых, это так называемое догхантерство, когда в социальных сетях существуют группы, паблики, которые координируют и пропагандируют деятельность, связанную с массовым убийством животных. За само это преступление в случае массового убийства животных есть наказание в УК — до пяти лет лишения свободы. Однако пропаганда этого сегодня никак не пресекается», — рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

По его словам, сегодня в Интернете можно найти множество пабликов, которые тиражируют призывы к убийству и издевательству над животными, а также способы этих преступлений.

«Во-вторых, есть так называемые трешстримеры, которые в социальных сетях в прямом эфире показывают издевательства над животными: калечат, убивают, кормят и поят их всякой дрянью, собирая таким образом лайки и подписчиков. Оперативно мешаться, чтобы прекратить все это не всегда получается», — отметил парламентарий.

По его словам, за это деяние также предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе, но под нее живодеры подпадают только в случае гибели животных или получения серьезных травм.