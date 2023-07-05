Общество

Замену полиэтиленовой пленке создали российские ученые

Инновационный материал для упаковки продуктов разработали российские ученые. В отличие от полиэтилена он быстро разлагается, попав в окружающую среду. Кроме того, благодаря ему многие виды продуктов питания можно хранить вне холодильника до нескольких недель. Такого эффекта удалось достичь благодаря добавлению в структуру материала масла чайного дерева, которое обладает антибактериальными свойствами.

«Благодаря использованию возобновляемого сырья, такая упаковка поможет решить глобальные экологические проблемы, связанные с чрезмерным потреблением синтетических пластиков. В дальнейшем мы планируем совершенствовать механические и водоустойчивые свойства разработанных нами материалов», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ Валентин Новиков.

В разработке материала также приняли участие специалисты Института элементоорганических соединений РАН имени А. Н. Несмеянова, уточняют «Известия».

«Что касается стоимости — пока полиэтилен дешевле любых альтернатив, но есть надежда, что в обозримом будущем стоимость разработанной нами пленки станет достаточно низкой для практического применения», — отметил Новиков.

По оценкам разработчиков, на данный момент себестоимость пленки превышает затраты на производство полиэтилена примерно в 10 раз.

Как рассказали создатели материала, его возможности заметно превышает свойства полиэтилена. Научный коллектив подтвердил результаты в ходе испытаний на фруктах: порезанных яблоках и бананах.

Теоретически с использованием пленки должен вырасти срок годности и большинства других видов еды, кроме тех, которые при хранении выделяют много воды. Однако это покажут дальнейшие эксперименты, подчеркнули ученые.