Замену полиэтиленовой пленке создали российские ученые

Инновационный материал для упаковки продуктов разработали российские ученые. В отличие от полиэтилена он быстро разлагается, попав в окружающую среду. Кроме того, благодаря ему многие виды продуктов питания можно хранить вне холодильника до нескольких недель. Такого эффекта удалось достичь благодаря добавлению в структуру материала масла чайного дерева, которое обладает антибактериальными свойствами.
В разработке материала также приняли участие специалисты Института элементоорганических соединений РАН имени А. Н. Несмеянова, уточняют «Известия».
По оценкам разработчиков, на данный момент себестоимость пленки превышает затраты на производство полиэтилена примерно в 10 раз.
Как рассказали создатели материала, его возможности заметно превышает свойства полиэтилена. Научный коллектив подтвердил результаты в ходе испытаний на фруктах: порезанных яблоках и бананах.
Теоретически с использованием пленки должен вырасти срок годности и большинства других видов еды, кроме тех, которые при хранении выделяют много воды. Однако это покажут дальнейшие эксперименты, подчеркнули ученые.