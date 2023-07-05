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Общество

В Минпромторге разъяснили, как будут блокировать продажу просрочки в магазинах

06.07.2023 08:43|ПсковКомментариев: 0

Эксперимент, призванный исключить техническую возможность продавать в магазинах просроченные молочные продукты, слишком дешевые сигареты, а также непромаркированные бутылки воды и пива, завершат в августе.

В эксперименте участвуют 10 торговых сетей и 37 небольших торговых точек. Если все пройдет успешно, в 2024—2025 годах каждый магазин должен будет внедрить систему блокировки нелегальных и просроченных товаров, следует из проекта постановления правительства, который опубликован на сайте проектов нормативных актов и будет проходить общественное обсуждение до 27 июля. Как будет работать новшество, выясняла «Парламентская газета».

С 1 сентября этого года вступит в силу закон, обязывающий правительство определить, в каких случаях магазины должны блокировать продажу маркированных товаров. Минпромторг подготовил список таких ситуаций. Например, когда сведений о продукте вообще нет в системе маркировки, он выведен из оборота или запрещен к распространению. Это коснется сигарет, в том числе электронных, упакованной воды, пива и молочных продуктов.

«Если товар не занесен в систему, он не учтен. А это значит, что он мог быть произведен без соблюдения технологических норм и необходимых условий. И скорее всего, его поставщик не заплатил налоги», — сказал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Так что, по его мнению, исключение возможности продать такую продукцию позволит, с одной стороны, защитить право потребителей на качественные товары, с другой — избежать деформации рынка, когда игроки, соблюдающие все правила, находятся в менее выгодном положении, чем их недобросовестные конкуренты.

Будут и другие причины заблокировать продажу некоторых товаров. Так, молочку система не пропустит, если у нее закончился срок годности. А сигареты — если они продаются по цене выше или ниже допустимой розничной цены. Самое главное, чтобы их не продавали ниже минимума, отметил Гутенев. «Понятно, что цена пачки не может быть ниже, чем стоимость ее производства, суммы акциза и торговой наценки. Если стоимость низкая, напрашивается один из двух выводов — либо продукция сделана из некачественного сырья, либо не были уплачены налоги», — сказал депутат.

В пресс-службе Минпромторга объяснили, как работает предложенный механизм. Когда кассир сканирует маркировку, информационная система кассового узла запрашивает в системе маркировки сведения о товаре, например, о его сроке годности. «На основании этих сведений с учетом критериев принимается решение о допустимости реализации данной единицы продукции», — говорится в ответе. То есть ввести потребителя в заблуждение, заменив на товаре наклейку или штамп со сроком годности, не получится.

В отдельных случаях, когда получить информацию из системы маркировки в реальном времени будет невозможно, решение о продаже станут принимать на основании данных, которые содержатся в базе кассового узла или в коде маркировки. Речь идет о таких сведениях, как, например, максимальная розничная цена пачки сигарет.

Пока механизм, призванный исключить техническую возможность продать нелегальный или испорченный товар, работает в режиме эксперимента. С 1 февраля по 1 августа магазины могут использовать его добровольно. Сейчас в эксперименте участвуют 10 крупных розничных сетей и 37 представителей несетевой розницы. Это позволило выработать критерии запрета продаж на кассе и протестировать их, пояснили в Минпромторге. 

«А производители кассовой техники прорабатывают в рамках эксперимента необходимые программные решения и интегрируют их в кассовые терминалы, чтобы у всех представителей торговли была возможность работать в новых условиях», — сообщили в пресс-службе.

Теги: #товар
Источник: Псковская Лента Новостей
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