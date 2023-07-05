Общество

Центр добровольчества открылся в псковской деревне Карамышево

Центр добровольчества открылся на базе Дома культуры в деревне Карамышево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Открытие муниципального ресурсного Центра добровольчества стало возможным благодаря региональному проекту «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Это уже четвертая площадка такого рода в Псковском районе. Задача подобных центров - объединить вокруг себя активную молодёжь и волонтёров. Помочь им воплотить в жизнь свои инициативы.

Как заметили в администрации, такие площадки пользуются популярностью у молодёжи, как пространство, где можно обсуждать, генерировать идеи, которые интересны в молодёжной, добровольческой среде. Здесь же возможно проведение мастер-классов и тренингов.

Глава Псковского района Наталья Федорова встретилась за круглым столом с молодежью, поздравила с открытием и ответила на вопросы, которые интересовали ребят: строительство спортивной площадки в деревне Карамышево, участие волонтёров в проведении мероприятий района, развитие интересных туристических маршрутов в Карамышевской волости.

Наталья Федорова выразила надежду, что новое функциональное пространство станет для ребят тем местом притяжения, где будут разрабатываться важные и нужные проекты.