Общество

«Зверьё моё»: Секреты победителей выставок домашних животных. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 6 июля.

На этот раз ведущая Ульяна Ловыгина пригласила в студию хендлера Светлану Ксенофонтову, которая рассказала об искусстве демонстрации собак на выставках. Кто такой хендлер? Может ли владелец собаки сам быть хорошим хендлером? Как готовить четвероногих к выставкам? С какими породами легче или сложнее? Много ли в Пскове животных, у которых сложилась «карьера»?