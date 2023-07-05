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Общество

Бой пьянству дали в Пскове в 1876 году

06.07.2023 12:40|ПсковКомментариев: 0

Бой пьянству решили дать члены комиссии Псковской городской управы в 1876 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области. 

Изображение: Государственный архив Псковской области

Говорили члены комиссии тогда «об определении числа питейных заведений в городе Пскове». И решили: «от ограничения числа питейных заведений не может выигрывать казна как государственная, так и городская, а равно общество, подвергающее себя опасности по питейной торговле встретиться с монополией».

А потому «комиссия находит более удобным не ограничивать числа раздробительных мест для продажи питей, а обратить внимание на них со стороны городского благоустройства и определить те только местности, в которых вовсе не могут быть открываемы питейные заведения, частью по тесноте самих улиц, частью потому, что от скопления народа, приезжающего из уезда, происходят различного рода беспорядки и неприличия, а частью и потому, что, хотя не прямо, но косвенно вредят правильной базарной торговле». 

Под закрытие для торговли алкоголем попали территории «при спусках на плавучий и Американский мосты и вообще на всех спусках к рекам Великой и Пскове, где существуют переправы». «В сих местах скопление народа всегда бывает велико, но от остановки против кабаков телег и целой толпы проезд бывает крайне затруднителен, а безобразные явления от пьяного люда оскорбляют нравственное чувство проходящих», - написано в материалах.

Запретили торговать спиртным и «по обеим сторонам Великолуцкой улицы – от гауптвахты до дома полицейского управления», «по обеим сторонам Сергиевской улицы от лютеранской церкви и по шоссе до пересечения его с железной дорогой», «по старой Новгородской дороге в слободе, слывущей под названием «Пьяной», позади штабов, по причине близости к означенным зданиям», «в слободках Кошачьей и находящихся за Гремячими и Ильинскими воротами. Слободки эти удалены от полицейского надзора, и питейные заведения в них, по отзыву господина полицмейстера, служат притоном беспорядочных людей, кроме того, в них происходит скандалов более нежели в других питейных заведениях».

Попал в этот список ограничений и участок на въезде в Псков – «по Рижскому шоссе на Завеличье, по причине удаленности от полицейского надзора и замеченного чрезмерного пьянства, происходящего от обыкновения крестьян, уже пьяных, выпить при выездах из города».

Теги: #алкоголь #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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