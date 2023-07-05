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Мария Львова-Белова высоко оценила работу в сфере защиты прав детей в Псковской области

Работа в сфере защиты прав детей в Псковской области ведется на самом высоком уровне. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе общения с журналистами в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, Мария Львова-Белова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом вчера, 5 июля. В регионе она провела ряд мероприятий по вопросам соблюдения прав детей.

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«На протяжении нескольких дней моя команда проводила мониторинг во всех учреждениях, где находятся дети-сироты, дети с инвалидностью, системы органов профилактики. Мы увидели, что работа ведётся на самом высоком уровне. Конечно, есть вещи, которые необходимо дополнить интересными инициативами и проектами. Где-то есть конкретные кейсы по детям, которые требуют федерального вмешательства. Например, направить ребенка в федеральную клинику или приобрести лучшее техническое средство реабилитации. Их мы возьмём как отдельные кейсы на совместную проработку», – отметила уполномоченный по правам ребенка.

Губернатор Псковской области добавил, что правительство региона и детский омбудсмен достигли рядя договоренностей по направлениям защиты прав детей, помощи многодетным семьям.

«У нас есть достаточно неплохой собственный опыт в этой части, Мария Алексеевна смогла в этом убедиться. В полном объеме реализуются все государственные меры поддержки, региональные за счет областного бюджета и внебюджетные проекты. Есть несколько пилотных проектов, целый ряд наработок в других регионах, с которыми мы познакомились и которые будем продвигать в Псковской области», – Михаил Ведерников.

Он также обозначил две базовые темы, которые озвучиваются многодетные семьи на встречах. «Это, конечно, улучшение жилищных условий поcкольку семьи растут, существующих площадей часто не хватает, и возможность получения семейного автомобиля. Чтобы это было честно и справедливо, мы делаем это на конкурсной основе. Напомню, 2,2 млн рублей ежегодно выигрывают лучшая многодетная городская и лучшая сельская семья, также есть конкурс по многоместным автомобилям. Также принят комплекс мер по стимулированию рождаемости женщин до 25 лет включительно», – заключил губернатор.