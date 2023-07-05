Мария Львова-Белова высоко оценила работу в сфере защиты прав детей в Псковской области

Работа в сфере защиты прав детей в Псковской области ведется на самом высоком уровне. Такое мнение выразила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова в ходе общения с журналистами в Пскове, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, Мария Львова-Белова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом вчера, 5 июля. В регионе она провела ряд мероприятий по вопросам соблюдения прав детей.
Губернатор Псковской области добавил, что правительство региона и детский омбудсмен достигли рядя договоренностей по направлениям защиты прав детей, помощи многодетным семьям.
«У нас есть достаточно неплохой собственный опыт в этой части, Мария Алексеевна смогла в этом убедиться. В полном объеме реализуются все государственные меры поддержки, региональные за счет областного бюджета и внебюджетные проекты. Есть несколько пилотных проектов, целый ряд наработок в других регионах, с которыми мы познакомились и которые будем продвигать в Псковской области», – Михаил Ведерников.
Он также обозначил две базовые темы, которые озвучиваются многодетные семьи на встречах. «Это, конечно, улучшение жилищных условий поcкольку семьи растут, существующих площадей часто не хватает, и возможность получения семейного автомобиля. Чтобы это было честно и справедливо, мы делаем это на конкурсной основе. Напомню, 2,2 млн рублей ежегодно выигрывают лучшая многодетная городская и лучшая сельская семья, также есть конкурс по многоместным автомобилям. Также принят комплекс мер по стимулированию рождаемости женщин до 25 лет включительно», – заключил губернатор.