Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко будут обсуждать с радиослушателями самые важные и резонансные темы общественно-политической жизни.

В центре внимания «соображальщиков» сегодня:

Закономерности и неожиданности губернаторских выборов

65 лет митрополиту Тихону - его роль и значение в общественно-политической и культурной жизни Псковской области.

Каких памятников не хватает Пскову?

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.