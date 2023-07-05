Общество

Право участников СВО на бесплатную юрпомощь закрепили в областном законе

Депутаты регионального парламента приняли закон, расширяющий категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Согласно федеральным нормам правовая поддержка может быть оказана участникам специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Обратиться при необходимости за безвозмездной юридической помощью смогут как военнослужащие, так и граждане, призванные на военную службу по мобилизации или заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Помощь в решении правовых вопросах также будет оказана участникам боевых действий в составе вооружённых формирований и органов ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года. Мера социальной поддержки в виде бесплатной юридической помощи распространяется и на членов семей участников СВО.