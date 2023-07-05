Общество

Вассерман опроверг информацию о госпитализации

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем Telegram-канале, что это всего лишь плановая диагностика.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что Вассерман был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести, и у него был диагностирован сахарный диабет с осложнениями, пишет РИА Новости.

«Сейчас в ряде Telegram-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождётесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика», - написал Вассерман.