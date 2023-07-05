Общество

Началась вторая волна записи в первый класс через Госуслуги

Началась вторая волна записи в первый класс через Госуслуги. Она продлится до 5 сентября для тех, кто хочет выбрать школу, не закреплённую за адресом проживания, сообщает Минцифры.

Для подачи заявления нужен паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и название выбранной школы. Записаться можно, пока в школе есть свободные места. Сервис по записи через Госуслуги работает в 82 регионах.

Каждый регион и школа сами устанавливают время начала приёма заявлений: одни стартовали сегодня в полночь, другие — утром, несколько школ откроют запись только после 8 вечера. Срок начала онлайн-приёма можно уточнить в выбранной школе.

После подачи следует дождаться решения о зачислении — оно принимается за 5 рабочих дней. Когда школа издаст акт о зачислении, уведомление появится в личном кабинете на Госуслугах.

Как ещё можно подать документы в первый класс:

на региональном портале Госуслуг,

отправить Почтой России,

лично при посещении школы.

Если подать заявление в одну школу разными способами, то рассмотрят только первое, а по остальным будет отказано из-за дублей.

Подать заявление в первый класс на Госуслугах можно по ссылке.