Общество

Псковский губернатор дал пояснения к региональной программе поддержки рождаемости

Губернатор Михаил Ведерников дал пояснения к программе поддержки рождаемости в Псковской области. Соответствующие заявления прозвучали в видеообращении главы региона, размещенном в четверг, 6 июля, в его Telegram-канале.

Как отмечается, выплаты положены молодым мамам до 25 включительно, только по случаю рождения первого ребёнка.

Выплата положена молодым матерям, родившим первого ребенка после 31 мая 2023 года.

Помощь по ипотеке положена всем, кто рожает первого ребенка не зависимо от доходов и возраста (на военную ипотеку это не распространяется).

Критерий нуждаемости при выплатах не применяется.

Другие юридические нюансы можно будет уточнить в соответствующем Постановлении правительства, которое выйдет на следующей неделе.

Дополнительные вопросы можно задавать по телефону отдела социальных льгот и субсидий: 29-99-98, добавочный 125.