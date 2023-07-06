Общество

Июльский шторм накрывает Европейскую Россию

Июльский шторм накрывает Европейскую Россию, прогнозируются грозы, возможно шквалистое усиление ветра и град.

С начала недели в регионе ярко светило солнце, а температура воздуха повышалась с каждым днём. Минувшие сутки в европейской части страны стали самыми тёплыми с начала лета: в Москве, например, термометры показали +29°. Ещё жарче было в южных областях.

«Жару на Русскую равнину принёс отрог азорского антициклона, из-за него практически отсутствовала облачность. Но долго в регионе он не продержится. Накануне к западным границам страны подошёл очередной атлантический циклон. В течение дня облачные поля циклона накроют весь северо-запад страны, а также центральные области. В обычной ситуации осадки в зоне вихря были бы умеренными, но из-за сильной жары крайне активно станет протекать процесс конвекции. А это значит, что ливни будут чрезвычайно мощными», - отметили синоптики метеоцентра «Фобос».

Местами в средней полосе облака достигнут грозовой стадии. Здесь возможны шквалистые усиления ветра и град.

Льдинки будут примешиваться к осадкам и в Москве. Самые сильные дожди в столице ожидаются в первой половине суток, а в сумме выпадет до 20 мм влаги. Температура воздуха сохранится на отметке +28°, но завтра ливни продолжатся. И в условиях плотной облачности она уже не превысит +25°.

Понемногу улучшаться погода начнёт только в воскресенье, но это касается исключительно центральных областей. В конце недели основные очаги непогоды уйдут в другие районы Европейской России.