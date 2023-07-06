Июльский шторм накрывает Европейскую Россию, прогнозируются грозы, возможно шквалистое усиление ветра и град.
С начала недели в регионе ярко светило солнце, а температура воздуха повышалась с каждым днём. Минувшие сутки в европейской части страны стали самыми тёплыми с начала лета: в Москве, например, термометры показали +29°. Ещё жарче было в южных областях.
Местами в средней полосе облака достигнут грозовой стадии. Здесь возможны шквалистые усиления ветра и град.
Льдинки будут примешиваться к осадкам и в Москве. Самые сильные дожди в столице ожидаются в первой половине суток, а в сумме выпадет до 20 мм влаги. Температура воздуха сохранится на отметке +28°, но завтра ливни продолжатся. И в условиях плотной облачности она уже не превысит +25°.
Понемногу улучшаться погода начнёт только в воскресенье, но это касается исключительно центральных областей. В конце недели основные очаги непогоды уйдут в другие районы Европейской России.