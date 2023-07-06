Общество

Ромашки будут вручать инспектора ДПС великолукским автомобилистам, поделки смастерили в детских лагерях

Ромашки будут вручать инспектора ДПС великолукским автомобилистам, поделки смастерили в детских лагерях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Сотрудники Госавтоинспекции и инспектор полиции по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы с детьми в оздоровительном лагере «Космос» Великолукского района в рамках акции «Безопасные каникулы». Они напомнили о безопасном поведении на дороге, улице и в быту.

Также в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности ребята подготовили символ праздника - ромашки, на лепестках которых написали обращения к водителям и другим участникам дорожного движения.

Эти поделки инспектора ДПС Госавтоинспекции раздадут местным автомобилистам 8 июля.

Также сотрудники посетили ребят в детских лагерях «Берёзка» и «Солнечный» в деревне Гололобы Великолукского района.