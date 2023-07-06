Общество

Осёл разгуливает по дорогам Стругокрасненского района. ФОТО

Сбежавший от хозяйки осёл разгуливает по Стругокрасненскому району. Об этом сообщается в группе «Жители Лядской волости» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Виктория Вершинина

«Наш недавний "знакомец" из Стругокрасненского района периодически продолжает разгуливать по дороге, сбегая от хозяйки из деревни Зарябинка в поисках призов зрительских симпатий. И у проезжающих мимо есть возможность сделать пару кадров необычного для псковских деревень обитателя. Согласитесь, ослики достаточно редко встречаются в нашей местности. Эпитеты не в счет», - написал автор снимка.

В комментариях местные жители отметили, что тоже встречали осла на дорогах района. «Не давал проехать, хулиган!» - возмутилась женщина.

Другие подписчики группы сказали, что животное охотно угощается из рук проезжающих.