Общество

«ПсковАгроИнвест» проводит акцию на горбыль

Деревообрабатывающее предприятие ООО «ПсковАгроИнвест» продает горбыль по цене 250 рублей за пачку до 14 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на производстве.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Акция! Только до 14 июля деревообрабатывающее предприятие ООО "ПсковАгроИнвест" предлагает горбыль по цене 250 рублей за пачку. Самовывоз. Успейте приобрести выгодно», - сообщили на производстве.

Справки по телефону: 8 (921) 001-55-88.

Добавим, горбыль — обапол; боковая часть бревна, имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или пропиленную не на всю длину поверхности, с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца.