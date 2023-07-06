Общество

Россиянам порекомендовали сделать прививку против менингококковой инфекции

Россияне могут защититься от менингококковой инфекции, сделав прививку. Об этом сообщила руководитель референс-центра по мониторингу за бактериальными менингитами ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Королева.

Специалист пояснила, что рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и менингококковой, наблюдается в постковидный период.

Защитить себя от болезни можно с помощью прививки, которая показана практически всем. Однако перед вакцинацией следует обратиться за консультацией к врачу, пишет FlashNord.

По словам эксперта, прививка от менингококковой инфекции не входит в перечень обязательных.

«Тем не менее ее рекомендуется делать в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и в рамках региональных календарей профилактических прививок», – сказала Королева, комментируя вспышку менингита в Екатеринбурге.

Добавим, два человека умерли от менингита 6 июля, подтвердил Минздрав Свердловской области. За день до этого Роспотребнадзор региона сообщил о вспышке заболевания среди сотрудников склада маркетплейса Ozon. Все они проживали в одном хостеле. Сейчас предприятие, чтобы исключить распространение инфекции, проводит вакцинацию всех сотрудников склада.