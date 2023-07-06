Общество

День семьи, любви и верности отметят в торговых центрах Пскова

День семьи, любви и верности отметят в торговых центрах Пскова. Крупнейшие ТЦ приготовили праздничные программы в честь Дня Петра и Февронии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

8 июля в торговом центре «Максимус» на уличной площадке пройдет большая семейная программа для всех, начало в 14.00. В программе:

танцевальные номера,

вокальные номера,

шоу мыльных пузырей,

ростовые куклы и многое другое.

9 июля псковичей приглашают в торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», начало праздника - в 14.00. Мероприятие пройдет в атриуме, который неподалеку от магазина Dommo.

Гипермаркет Dommo организует праздничную программу, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Всех гостей ожидает программа с участием артистов, аниматоров, розыгрышем призов и подарков.

Вход на все мероприятия свободный.