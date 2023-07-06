День семьи, любви и верности отметят в торговых центрах Пскова. Крупнейшие ТЦ приготовили праздничные программы в честь Дня Петра и Февронии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
8 июля в торговом центре «Максимус» на уличной площадке пройдет большая семейная программа для всех, начало в 14.00. В программе:
9 июля псковичей приглашают в торгово-развлекательный комплекс «Акваполис», начало праздника - в 14.00. Мероприятие пройдет в атриуме, который неподалеку от магазина Dommo.
Гипермаркет Dommo организует праздничную программу, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. Всех гостей ожидает программа с участием артистов, аниматоров, розыгрышем призов и подарков.
Вход на все мероприятия свободный.