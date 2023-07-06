Общество

Вишню из Молдовы пытались незаконно ввезти в РФ через границу в Псковской области

Через границу в Псковской области пытались ввезти молдавскую вишню, несмотря на запрет Россельхознадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» сотрудник Россельхознадзора выявил нарушения при карантинном фитосанитарном контроле 20 тонн вишни. Партию подкарантинной продукции перевозили автотранспортным средством из Республики Молдова в Москву. Производителем продукции выступила организация из Оргеевского района Республики Молдова.

В связи с систематическими выявлениями карантинных объектов Россельхознадзором с 15 августа 2022 года были введены временные ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из ряда районов Республики Молдова, в том числе из Оргеевского района.

Ввоз 20 тонн молдавской продукции растительного происхождения на территорию Российской Федерации запрещен.