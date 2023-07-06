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Общество

Симптомы аллегрии на солнце перечислила врач

07.07.2023 21:30|ПсковКомментариев: 0

В некоторых случаях иммунная система человека может отреагировать на воздействие солнечных лучей аллергией, которая проявляется в виде высыпаний на коже и зуда. Как рассказала аллерголог-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Марина Суворова, также заподозрить аллергию на солнечные лучи можно по вздувшимся волдырям.

При этом врач уточнила, что само по себе солнце не является аллергеном. Поэтому проблема может крыться как в самой коже, так и раздражающих кожу компонентах.

Чтобы избежать неприятной реакции на солнце, аллерголог рекомендует не загорать на солнце более десяти минут, а появляться на солнце в безопасное время – раньше 11.00 и после 16.00, пишет RuNews24.

Важно не забывать наносить на кожу солнцезащитный крем через каждые два часа, добавила аллерголог.

Теги: #Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
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