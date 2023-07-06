Общество

Легче всего заразиться менингококком через поцелуй - эксперт

Накануне в стране активно обсуждалось заражение менингококком сотрудников OZON в Екатеринбурге. Несколько человек не смогли справиться с болезнью, результатом которой стал летальный исход.

В эти дни многие граждане обращались к инфекционистам с вопросами о том, насколько данное заболевание серьёзно и какими путями оно преимущественно передаётся.

На этот вопрос решила дать свой ответ и ведущий сотрудник Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Наталья Костюкова, пишет RuNews24.

«Для заражения нужен тесный контакт, легче всего заразиться менингококком через поцелуй. При рукопожатии передача маловероятна, если человек перед этим не высморкался в руку. Через посылки передача менингококка невозможна», - ответила специалист.