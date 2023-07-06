Общество

Умер режиссер первого в России реалити-шоу «За стеклом» Любомиров

Режиссер и сценарист Григорий Любомиров, известный по первому в России реалити-шоу «За стеклом» и передаче «Куклы», скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров... ​Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.

Церемония прощания с Любомировым состоится 8 июля с 12.00 до 13.00 в Николо-Архангельском крематории, пишет РИА Новости.

Любомиров получил режиссерское образование в киношколе FEMIS в Париже. Он работал на каналах НТВ, ТВ-6 Москва, «Россия» и ОРТ. Режиссер снимал документальные фильмы, был сценаристом передачи «Куклы» на НТВ, а также автором идеи первого российского реалити-шоу «За стеклом».