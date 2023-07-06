Общество

Терапевт рассказала, почему бесполезно чистить сосуды народными средствами

Чистить сосуды народными средствами бессмысленно, а капельницы и таблетки могут навредить. Об этом рассказала заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории, клиник «Атлас» Ольга Александрова.

В Интернете можно найти много чудодейственных средств, которые обещают очистить сосуды от холестериновых бляшек. «В лучшем случае рекомендации вроде настоев чеснока, уксуса или лимонного сока приведут к изжоге или аллергической реакции», — пояснила врач.

В свою очередь «очищение» капельницами или таблетками без назначения может иметь серьезные последствия для здоровья. За образовавшимися бляшками нужно следить, ежегодно посещая кардиолога и делая обследования, которые он порекомендует. По ее словам, удалить образовавшиеся в сосудах бляшки можно исключительно хирургическим путем по показаниям, пишет «Прайм».

Врач призывает не чистить сосуды от бляшек, а профилактировать их появление. «Нужно меньше употреблять жареной и жирной пищи, контролировать массу тела, отказаться от курения. Даже если вы здоровы и нет факторов риска, то важно следить за уровнем холестерина», — указала Александрова.

Немаловажным элементом профилактики является и физическая нагрузка. «При пробежке или даже простой прогулке улучшается кровоток и кровоснабжение», — привела пример терапевт.