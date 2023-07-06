Общество

День семьи, любви и верности отпраздновали в Пушкиногорском районе

Праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности, состоялся на обновленной территории берега озера Тоболенец 7 июля. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова

«Организаторы постарались сделать так, чтобы мероприятие получилось ярким, красочным, по-домашнему тёплым и оставило хорошие впечатления, ведь семья - это достояние и главная ценность в жизни любого человека!» – отметила Оксана Филиппова.

Чествовали семьи - а их было около 30. Три семьи награждены медалями «За любовь и верность». В различных номинациях отметили и семейные поколения, династии, семейные пары, отметившие в 2022-2023 годах свои «золотые» свадьбы, а также многодетные и творческие семьи.

«Семье Николая и Алисы Григорьевых, которая совсем недавно создала свой союз, опытная семейная пара Светланы и Юрия Федоровых адресована слова приветствия и пожелания семейного счастья на долгие годы! В нашем районе проживает множество достойных, уважаемых семей, которые сохраняют лучшие супружеские, родительские, родственные ценности любви и взаимоуважения, и в будущем будем продолжать проводить подобные мероприятия, идея которого пришлась пушкиногорцам по душе», – добавила Оксана Филиппова.