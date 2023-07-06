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Михаил Ведерников: Укрепление института семьи, охрана материнства и детства – наши общенациональные приоритеты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников от имени регионального правительства поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

«Этот светлый и радостный праздник посвящен семейным ценностям, которые всегда передавались из поколения в поколение как часть нашего национального культурного кода. И сегодня сохранение традиций семьи, любви, добра и верности приобретает особое значение», - обратился губернатор.

Он отметил, что в Псковской области много дружных, больших и крепких семей. В том числе в регионе более 4 тысяч многодетных семей, из которых 12 награждены орденом «Родительская слава» и 13 — медалью «Родительская слава Псковской области».

«Укрепление института семьи, охрана материнства и детства — это наши общенациональные приоритеты. Благодаря поддержке нашего Президента как на федеральном, так и на региональном уровне оказывается серьезная помощь семьям, чтобы сделать материнство и детство еще более счастливым и комфортным», - добавил Михаил Ведерников.

Введены материнский капитал, единовременные выплаты и ежемесячные пособия, акция «Подарок новорожденному», конкурсы на получение сертификатов на улучшение жилищных условий и автомобилей для многодетных семей, возможность маме в декрете бесплатно пройти переподготовку или обучиться новой профессии.

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В том числе в этом году в Псковской области приняли новые меры поддержки семей: это возможность получить средства на погашение ипотечного кредита при рождении первого ребенка, денежная выплата в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребенка, освобождение молодых матерей от транспортного налога и другие.

«От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия! Пусть каждая семья будет наполнена любовью, вниманием, заботой и трепетным отношением друг к другу! А мы, со своей стороны, будем и дальше работать над тем, чтобы делать вашу жизнь еще более комфортной», - заключил губернатор.