Общество

Госдума примет решение о запрете смены пола в течение июля

В течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола, заявил председатель Думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Традиционные семейные ценности важны для каждого из нас», - написал он.

Володин напомнил о заявлении, сделанном президентом Чехии Петром Павелом, в котором тот предупредил об угрозе уничтожения всех западных ценностей, в случае, если Россия победит, пишет РИА Новости.

«Одним словом, озвучил, что замышляют Вашингтон и Брюссель», - добавил он.

Председатель Госдумы добавил, что Запад хочет навязать чуждые псевдоценности и разрушить идентичность народа, однако этим планам не суждено реализоваться.