Общество

В России предложили штрафовать за езду вдвоем на одном электросамокате

В России за езду двух человек на одном электросамокате могут установить штраф в размере 1 тысячи рублей. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев 9 июля.

«Уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМ за езду на электросамокате вдвоем и ввести штраф за данное правонарушение. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое», — отметил Васильев в беседе с ТАСС.

Наказывать за это сможет сотрудник ГИБДД. Кроме того, сенатор также предложил устанавливать на СИМ госномера по аналогии с авто. Таким образом можно будет эффективнее и надежнее фиксировать правонарушения.

Ранее, 4 июля, стало известно, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.