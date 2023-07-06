Общество

Российская учительница отдала 128 тысяч рублей за муляж iPhone

В подмосковных Мытищах школьной учительнице продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей и отказываются возвращать деньги.

Россиянка перед покупкой хотела осмотреть телефон. На это администратор салона связи сказала, что вскрыть фирменную коробку можно лишь после внесения в кассу всей суммы для покупки, сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина согласилась и, рассчитавшись за покупку, отправилась домой.

Вскрыв коробку, она увидела, что в ней находится не телефон, а муляж. Учительница обратилась в магазин, потребовав вернуть уплаченные за телефон деньги и написав претензию, но там отказываются это сделать.