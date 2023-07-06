Общество

Погода на Северо-Западе России будет улучшаться

На Северо-Западе России благодаря стараниям антициклона погода будет улучшаться, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Облака поредеют, обойдётся без осадков, но северо-восточная тяга свежих ветров будет держать умеренный температурный фон: +16… +21°С», - говорится в прогнозе синоптиков..

А жители Центральной России окажутся в мешке арктического холода. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод. Так, если неделя начнётся с +17…+22°С, то во вторник днём уже не выше +14…+19°С, а к среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от +11 до +16°С, что соответствует климатической норме сентября.

В Санкт-Петербурге преобладать преимущественно солнечная и сухая погода с ночными температурами +10… +15°С, днём +18… +23°С, лишь в пятницу пройдут небольшие дожди.

В Москве в первой половине недели местами небольшие дожди и по-осеннему холодно. К среде ночью +6… +11°С, днём +11… +16°С. К концу недели потеплеет до +18… +23°С.