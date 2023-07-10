Общество

Три единицы оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

32 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 1 по 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники выявили семь административных правонарушений и изъяли три единицы оружия.

«Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения», - добавили в ведомстве.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.